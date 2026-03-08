Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 marzo 2026: Irene trova conforto in Johnny...e Cesare?

Nuovi equilibri sentimentali e strategie sottili animano Il Paradiso delle Signore: tra l'indagine sul campetto inquinato e il nuovo corner lingerie, i rapporti cambiano direzione. Le anticipazioni di lunedì 9 marzo 2026.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 anche lunedì 9 marzo alle ore 16.00 con una puntata che, come sempre, intreccia sentimenti, affari e piccoli giochi di potere. Il grande magazzino milanese si prepara a una novità commerciale destinata a far parlare, mentre fuori dalle sue vetrine continuano le tensioni legate al mistero del campetto contaminato.

Nel frattempo le relazioni tra i protagonisti si fanno sempre più delicate e movimentate: c'è chi prova a riavvicinarsi e chi, invece, finisce per cercare conforto altrove. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Dove eravamo rimasti nella soap di Rai 1

Il paradiso delle signore

Gli ultimi giorni a Il paradiso delle signore sono stati tutt'altro che tranquilli. Enrico è rientrato dalla Svizzera con un farmaco destinato ai bambini malati, un medicinale costoso che rischia di restare fuori dalla portata di molte famiglie. Umberto, però, ha deciso di intervenire promettendo una donazione per aiutare chi non può permetterselo.

Nel frattempo Marcello ha dato ufficialmente il via al progetto dell'angolo lingerie, una novità destinata a cambiare il volto del grande magazzino. L'entusiasmo iniziale, però, è stato presto frenato da una scoperta poco rassicurante: l'azienda legata alla Craveri, infatti, si trova infatti in difficoltà economiche e il suo passato solleva più di un dubbio sulla reale solidità dell'operazione.

Sul fronte sentimentale, intanto, Irene ha deciso di non rimandare oltre e di affrontare di petto Cesare, mettendo finalmente sul tavolo tutte le questioni rimaste in sospeso tra loro.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Enrico e Marta

La nuova puntata della soap daily riapre con le preoccupazioni di Enrico, ancora scosso dopo i colloqui in questura sul caso del campetto inquinato. Il medico si confida con Marta e ammette che arrivare ai responsabili potrebbe richiedere molto tempo. Un'ipotesi che non piace affatto a Marta Guarnieri, pronta a muoversi per accelerare le cose, che per questo chiede a Rosa di iniziare una vera e propria indagine giornalistica sulla vicenda.

Intanto al Paradiso si respira aria di novità. Il corner dedicato alla lingerie sta finalmente prendendo forma e la determinazione di Valeria non passa inosservata. Marcello osserva con crescente interesse il modo in cui la donna porta avanti il progetto, dimostrando carattere e visione.

Dietro le quinte, però, Umberto continua a muovere le sue pedine. Il Commendatore è deciso a mantenere il controllo su Ettore e a indebolire il legame tra lui e Odile. Per riuscirci coinvolge Matteo, chiamato a dargli una mano in questa strategia silenziosa ma molto precisa.

Sul piano dei sentimenti, invece, la situazione tra Irene e Cesare resta tutt'altro che semplice. Delia prova a convincere l'uomo a liberarsi dall'influenza di Rebecca e a fare finalmente un passo deciso verso Irene. Ma la giovane Venere sembra non avere la forza di reagire come ci si aspetterebbe. Confusa e ferita, trova conforto in Johnny, che si dimostra più che felice di starle accanto. Che il ragazzo troverà finalmente il coraggio di fare il primo passo?