Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 5 maggio, finale di stagione: Mimmo salva la vita a Enrico

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani lunedì 5 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata: Rosa prende una decisione sul suo futuro, Agata apre il cuore a Mimmo. La soap dà appuntamento agli spettatori alla prossima stagione, la decima.

Nell'episodio precedente

Marcello si trova davanti a una scelta difficile: denunciare oppure no Tancredi per aver copiato l'abito creato da Botteri. Intanto, Guido rivela a Matteo di essersi riavvicinato a Odile, una notizia che turba Barbier profondamente, anche se cerca di mascherare il suo dispiacere. Nel frattempo, Enrico si prepara a partire per Roma, dove dovrà testimoniare al processo.

Rita fa ritorno a Milano e decide di confessare i propri errori a Irene. Ma la conversazione viene ascoltata da Rosa, che scopre così le bugie di Tancredi. Decisa a vederci chiaro, lo affronta. Al Paradiso, durante i festeggiamenti per il successo del musicarello, nasce un'intesa tra Delia e Gianlorenzo. Più tardi, appena rientrato a casa, Marcello riceve una visita inaspettata: è Rosa.

Clara Danese interpreta Elvira Gallo

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, fiocco azzurro: Elvira partorisce

È tempo di scelte decisive e cuori in subbuglio nell'ultimo, travolgente episodio della nona stagione della soap di Rai 1. Dopo giorni di tormento interiore e riflessioni amare, Roberto e Marcello arrivano al dunque e decidono se denunciare o no Tancredi per il plagio dell'abito disegnato da Botteri. Ma proprio quando tutto sembra delineato, è Adelaide a sorprendere tutti con una richiesta al nipote.

Nel frattempo, Rosa, profondamente ferita dalla menzogna di Tancredi, decide di chiudere con il passato. È una scelta coraggiosa, ma necessaria: lascia tutto alle spalle per ritrovare sé stessa. Agata, invece, ritrova finalmente la voce del cuore e confessa a Mimmo ciò che aveva sempre tenuto dentro: qualcosa in lei è cambiato, e ora è pronta ad accoglierlo nella sua vita.

Ma la tensione sale alle stelle quando si avvicina il giorno del processo che coinvolge Enrico come persona informata sui fatti. Nicola di Giorgi non vuole che l'uomo raggiunga l'aula di tribunale è orchestra un piano oscuro per impedirgli di testimoniare. Il pericolo è reale, e la vita di Enrico è appesa a un filo. Quando tutto sembra perduto Mimmo riconosce in Nicola di Giorgi l'uomo che più volte ha visto entrare al Paradiso e interviene salvando la vita a Enrico.

E poi, quando nessuno se lo aspetta, la vita irrompe con la forza dell'imprevisto: Elvira entra improvvisamente in travaglio. Le acque si rompono con due mesi di anticipo, e nel caos di un Paradiso sospeso tra paura e speranza, nasce una nuova vita e un fiocco azzurro illumina la scena.