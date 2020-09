Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 8 settembre 2020: che fine ha fatto Adelaide? Umberto è in ansia

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda martedì 8 settembre 2020 su Rai1 alle 15:40, mostra Umberto preoccupatissimo per Adelaide: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 8 settembre 2020 con una nuova puntata alle 15:40. Fin dalle anticipazioni troviamo Umberto molto preoccupato per Adelaide, che ha dato più sue notizie.

Angela, Roberta e Gabriella si accingono ad andare al lavoro, ciascuna portandosi dietro le proprie preoccupazioni. Luciano inizia a restituire a Clelia i soldi per l'operazione di Federico e lei si sente irrimediabilmente in colpa per averlo ingannato, d'accordo con Silvia, seppur a fin di bene. Umberto continua a essere preoccupato per Adelaide e condivide la sua angoscia con Marta e Vittorio.

Mentre Federico non riesce a dimenticare quanto successo con Roberta, Marcello ne approfitta per avvicinarsi sempre di più alla ragazza...

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata dell'8 settembre 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

