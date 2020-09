Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni 7 settembre 2020: prove di distensione tra Gabriella e Agnese?

Il paradiso delle signore 5 arriva su Rai1, lunedì 7 settembre 2020, con il ciclo di puntate inedite. In base alle anticipazioni, sembra che qualcuno riesca finalmente a trovare un punto di incontro tra Gabriella e Agnese.

Agnese, sentendosi in colpa per aver nascosto il biglietto che Salvatore aveva scritto a Gabriella nel tentativo di riavvicinarla a sé, cerca conforto in Rosalia. Riccardo informa Ludovica che intende aiutare Angela a ritrovare suo figlio e la Brancia, facendo buon viso a cattivo gioco, lo appoggia.

In vista del Primo Maggio, al Paradiso si sta organizzando un evento a scopo benefico.

Intanto in Atelier il clima inizia a essere più disteso, grazie all'intervento di Vittorio che riesce a far ragionare Gabriella e Agnese...

Dopo una lunga pausa dal set, chiuso per via della complessa situazione sanitaria, Il paradiso delle signore è finalmente pronto a tornare con le puntate inedite che ci riporteranno là dove le trame si erano interrotte nel mese di aprile.

E insieme ai nuovi episodi sono pronti a tornare anche tutti i protagonisti più amati: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina, Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Alessandro Fella, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Enrica Pintone, Federica De Benedittis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella, Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Arianna Montefiori.