Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 16 ottobre 2020: Umberto è riuscito a riprendersi la banca

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 16 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni vedono protagonisti Umberto e Adelaide, anche se per ragioni molto diverse.

Roberta racconta a Gabriella l'epilogo inatteso della serata romantica con Marcello, e la Rossi confida all'amica le difficoltà che sta attraversando in questo momento. Umberto dichiara di essersi ripreso la banca Guarnieri e intanto il grande magazzino di Milano è in fermento per il servizio fotografico alla Contessa di Sant'Erasmo che diventa "modella" per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso.

Qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 15 ottobre.

