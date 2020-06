Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 9 giugno 2020: Riccardo mette in pericolo Angela

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, martedì 9 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni la disperazione di Riccardo mette seriamente in pericolo la vita di Angela.

Angela è indecisa se consegnare la lettera che ha trovato al giovane Guarnieri. Vittorio scopre che la nuova Venere ha qualcosa da nascondere e prende una decisione inaspettata. In caffetteria, Marcello intercetta una telefonata di Federico per Roberta e scambia qualche parola con il suo 'rivale'. E al Paradiso, viene sistemato lo schermo per la proiezione del carosello, che provoca un nuovo tumulto interiore a Riccardo. Sale in macchina in preda alla disperazione ma la sua corsa travolge Angela!

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 9 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 8 giugno 2020.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.