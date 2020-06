Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 8 giugno 2020: si scatena la gelosia di Rocco e Salvatore

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, lunedì 8 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Rocco e Salvatore manifestano tutta la propria gelosia, mentre Angela è testimone della disperazione di Riccardo.

A casa Amato, Agnese racconta a Rocco e Salvatore che alla cena dai Cattaneo la sera prima c'era anche Armando e i due, che sono gelosi, la tempestano di domande. Al Circolo, Angela trova una lettera disperata che Riccardo, in un momento di totale sconforto, ha scritto la notte della mancata fuga con Nicoletta. Nel frattempo Vittorio annuncia di voler proiettare al Paradiso il carosello per la promozione della nuova collezione.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata dell'8 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.