Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 28 luglio 2020: lo sgambetto di Lorena a Marina

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, martedì 28 luglio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni scopriamo l'intenzione di Lorena di commettere una scorrettezza, per invidia, nei riguardi di Marina.

Mentre al Paradiso per le Veneri è orario di apertura, a casa Cattaneo Federico esprime il desiderio di tornare a lavorare nel grande magazzino e chiede al padre di fissare un incontro per lui con Marta. Lorena scopre che Marina avrà un ruolo importante nel prossimo fotoromanzo e, aizzata anche da Irene gelosa dei sentimenti di Rocco verso la Fiore, fa una scenata a Brivio e si fa dare la parte affidata alla Venere.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 28 luglio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap sono ricominciate lo scorso 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.