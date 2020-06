Il Paradiso delle signore torna sul set: quando andranno in onda i nuovi episodi

Il Paradiso delle signore si prepara a tornare sul set come ha raccontato Giulia Arena a L'Italia che fa, svelando anche quando andranno in onda i nuovi episodi.

Il Paradiso delle signore può finalmente riprendere i lavori e annunciare quando andranno in onda i nuovi episodi: dai primi giorni di settembre, come ha annunciato Giulia Arena, l'interprete di Ludovica Brancia, ospite di Veronica Maya a L'Italia che fa.

"Proprio oggi mi ha chiamata il produttore de Il paradiso delle signore e mi ha confermato che il set riaprirà il 30 giugno. Le nuove puntate andranno in onda su Rai 1 agli inizi di settembre. Sarà un'estate di lavoro ma non vedo l'ora": queste le parole di Giulia Arena che avranno sicuramente fatto saltare di gioia tutti i fan. Il paradiso delle signore riprenderà quindi direttamente alla fine dell'estate con il finale della stagione 4, a cui faranno seguito gli episodi della stagione 5.

Nel mese di aprile infatti, vista la complessa situazione sanitaria del nostro Paese, la soap di Rai1 era stata costretta a interrompere la produzione dei nuovi episodi, lasciando tutte le trame in sospeso (anche se non gli spettatori a bocca asciutta, visto il lungo ciclo di repliche tuttora in onda dal lunedì al venerdì sul primo canale RAI).