Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 21 luglio 2020: Adelaide scopre il tradimento di Umberto

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, martedì 21 luglio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Adelaide scopre, senza possibilità d'errore, il tradimento di Umberto.

Silvia rischia di tradirsi e dire a Federico la verità sulla sua condizione di salute e i Cattaneo si confrontano sul da farsi. Adelaide ha la prova che Umberto ha una relazione con Flavia ma, pur essendo ferita, per il momento decide di non rivelarlo a nessuno. Roberta, intanto, dopo aver ricevuto un biglietto dal fidanzato, ha un crollo mentre Marcello chiede consiglio a Salvatore.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 21 luglio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap ricominciate lo scorso 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.