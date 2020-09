Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 2 settembre 2020: tra Gabriella e Salvatore è davvero finita

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 2 settembre 2020, con le repliche delle vecchie puntate. In base alle anticipazioni, sembra che per Gabriella e Salvatore non ci sia più alcuna speranza.

Luciano torna a Milano dopo l'intervento di Federico e il suo primo pensiero è per Clelia mentre Roberta non vede l'ora d i parlare con il ragioniere per capire come stanno le cose tra lei e il giovane Cattaneo. Gabriella rimbrotta le amiche per averle teso un tranello anche perché dall'incontro con Salvatore è uscita ancora più rattristata e convinta che lei e il suo ex fidanzato non abbiano più nulla da dirsi.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 2 settembre 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Le puntate inedite della soap arriveranno tra pochissimi giorni.