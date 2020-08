Il Paradiso delle signore torna a settembre su Rai1 con le nuove puntate

Il Paradiso delle signore è pronto a tornare su Rai1 con le nuove puntate a partire dal 7 settembre 2020. Non dovrebbero esserci variazioni d'orario per la soap prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, che andrà in onda nel pomeriggio del primo canale subito dopo la trasmissione affidata a Serena Bortone.

Il paradiso delle signore aveva lasciato il suo fedele pubblico con il fiato sospeso nel mese di aprile: a causa della difficile situazione sanitaria, la produzione si era vista costretta a sospendere le riprese per non mettere a rischio la salute di tutti gli addetti ai lavori e del cast. Il 30 giugno però il set è stato riaperto e, a settembre, gli spettatori potranno finalmente tornare nel grande magazzino più chiacchierato di Milano.

Le anticipazioni

A partire da lunedì 7 settembre andranno in onda gli ultimi 25 episodi della stagione 4, che ci riporteranno nel triangolo amoroso di Angela Barbieri, Riccardo e Ludovica Brancia, ancora alle prese con la notizia della finta gravidanza.

La grande sorpresa sarà il ritorno di Nicoletta, pronta a sconvolgere i piani di Ludovica e la vita del suo vecchio amore.

Il vero protagonista dei prossimi episodi, insomma, sarà ancora l'amore, in tutte le sue forme: non solo il triangolo tra Cosimo, Gabriella e Salvatore, o quello tra Roberta, Federico e Marcello, Luciano e Clelia faranno di tutto per stare insieme, mentre Umberto Guarnieri si metterà sulle tracce di Adelaide, che sembra scomparsa nel nulla.

Marta e Vittorio invece potrebbero essere vicinissimi a coronare il sogno di diventare genitori: sull'uscio del Paradiso viene abbandonata una bimba, che pensano seriamente di adottare.