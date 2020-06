Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 15 giugno 2020: Angela fugge da Villa Guarnieri

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, lunedì 15 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Angela fugge a gambe levate da Villa Guarnieri dopo aver ascoltato una conversazione.

Al mattino Agnese, andando al lavoro, incontra Armando e gli racconta che suo figlio è alle prese con un imminente licenziamento. Angela, dopo avere ascoltato una conversazione tra Adelaide e il nipote, lascia improvvisamente Villa Guarnieri. Tornata a casa, scopre che Marcello ha ottenuto un assegno da Umberto, come risarcimento per l'incidente da lei subito.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 15 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap riprenderanno il prossimo 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.