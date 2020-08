Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 12 agosto 2020: Ravasi riesce a sedurre Adelaide

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 12 agosto 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Ravasi riesce a sedurre Adelaide, sotto gli occhi di Umberto che resta impotente.

Al Paradiso, dove oggi è previsto l'arrivo di Ivan Balzano, tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Clelia distribuisce alle Veneri il foulard ispirato alle neonate Frecce Tricolori, disegnato da Gabriella. A Villa Guarnieri, Ravasi, con un regalo molto pregiato, riesce a sedurre Adelaide, sotto lo sguardo impotente di Umberto. Marina accetta un invito al cinema da parte di Rocco che cerca di fare breccia nel cuore della ragazza.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 12 agosto 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto la produzione della stagione 4 è stata interrotta per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap sono ricominciate lo scorso 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.