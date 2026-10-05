Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 6 ottobre: Lia indaga sul padre ma Irene sospetta qualcosa

Lia trova una pista importante su suo padre e decide di seguirla senza dire nulla a nessuno. Intanto l'amica capisce che qualcosa non torna e Marcello deve fare i conti con la Caffetteria. Le anticipazioni della soap di Rai 1.

La ricerca di Lia torna in primo piano nella puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda martedì 6 ottobre 2026, alle 16.00 su Rai 1. La ragazza entra infatti in possesso di un indizio importante su suo padre e decide di approfondire la questione senza coinvolgere gli altri.

Mantenere il segreto, però, non è così semplice: Irene nota subito qualcosa di strano nel suo comportamento. Nel frattempo, Marcello scopre che il tempo libero dopo le dimissioni dal grande magazzino è molto meno rilassante di quanto immaginasse, mentre Marta continua a preoccuparsi per Riccardo. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Marcello in una scena della soap

Nella puntata di lunedì 5 ottobre de Il paradiso delle signore, Ciro pensa a una sorpresa per festeggiare il suo anniversario di matrimonio, ma trova poco entusiasmo dall'altra parte. Concetta è sommersa dagli impegni e non sembra avere né il tempo né la testa per assecondare i suoi progetti.

Al Paradiso, invece, la presenza sempre più assidua di Cesare mette in agitazione Elisa e Valter, che temono evidentemente che l'avvocato possa avvicinarsi troppo a questioni che preferiscono tenere nascoste. Sul fronte della GMM, Odile e Iacopo riescono a ritrovare un'intesa professionale e si concentrano sulla collezione natalizia, nonostante le difficoltà dell'azienda.

La tensione cresce anche al Circolo. La corsa alla presidenza entra nel vivo e Carla prepara una mossa che riguarda direttamente Adelaide, pronta a cambiare gli equilibri tra le due donne.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 6 ottobre

Il Paradiso delle Signore

Lia riceve finalmente un indizio che potrebbe aiutarla a scoprire qualcosa di più su suo padre. La ragazza non vuole però condividere subito ciò che ha scoperto e preferisce muoversi in segreto. Il suo atteggiamento non passa inosservato: Irene si rende conto che Lia nasconde qualcosa e comincia a nutrire dei sospetti.

Anche per Marcello la giornata prende una piega inattesa. Dopo aver lasciato il Paradiso, Barbieri vorrebbe finalmente concedersi un po' di tranquillità, ma dalla Caffetteria arriva una realtà decisamente diversa. Ciro ha lasciato accumulare una quantità considerevole di pratiche urgenti e Marcello si ritrova a dover rimettere ordine nella gestione del locale.

Nel frattempo, Marta osserva con crescente apprensione Riccardo. La crisi con Nicoletta appare sempre più evidente, ma lui continua a minimizzare e nega che il suo matrimonio stia attraversando un momento difficile.

Al Circolo, infine, la mossa di Carla produce un effetto inatteso: almeno per il momento, Adelaide sembra uscirne avvantaggiata nella corsa alla presidenza. Un risultato che potrebbe però essere soltanto l'inizio di una partita ancora tutta da giocare.