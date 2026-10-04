Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 5 ottobre: Carla sorprende Adelaide al Circolo

La battaglia per la presidenza del Circolo entra nel vivo e Carla prepara una mossa che spiazza Adelaide. Intanto Cesare mette in difficoltà Elisa e Valter. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 1.

Nuova settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore 11, la soap di Rai 1 che ogni pomeriggio alle 16.00 riporta il pubblico nella Milano degli anni Sessanta. Nella puntata di lunedì 5 ottobre, gli equilibri cambiano soprattutto al Circolo, dove la sfida per la presidenza diventa sempre più accesa.

Al centro della scena torna Carla, pronta a una mossa che coglie di sorpresa Adelaide. Ma le tensioni non mancano neppure al grande magazzino: la presenza di Cesare crea infatti parecchia agitazione a Elisa e Valter. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Gianlorenzo Botteri

Nella puntata precedente de Il paradiso delle signore Riccardo prova a guardare con fiducia al suo progetto imprenditoriale, anche grazie al sostegno di Umberto, ma resta il problema più importante: trovare qualcuno disposto a investire. Carla sembra la persona giusta, anche se il giovane non è affatto sicuro di riuscire a convincerla. Adelaide, invece, osserva la situazione con molta meno serenità e non nasconde le proprie perplessità davanti alla possibilità di una nuova alleanza con la Corsi.

Proprio Carla contribuisce a rendere ancora più complicata la partita per la presidenza del Circolo, mentre sul fronte di Simona arriva un piccolo segnale di rinascita. Valter si assume la responsabilità per il danno al manichino e, soprattutto, incoraggia la ragazza a non abbandonare la danza. Simona ritrova così il coraggio di recuperare la lettera della scuola di ballo che aveva stracciato.

Per Delia e Gianlorenzo, invece, arriva finalmente il momento tanto atteso: dopo rinvii e imprevisti, i due riescono a sposarsi e festeggiano il loro amore proprio al Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 5 ottobre

Il Paradiso delle Signore

La nuova settimana si apre con Ciro deciso a festeggiare come si deve il suo anniversario di matrimonio. Concetta, però, ha la testa altrove: il lavoro la assorbe completamente e il suo scarso entusiasmo finisce per smorzare quello del marito.

Al Paradiso, intanto, la permanenza di Cesare comincia a diventare decisamente scomoda per Elisa e Valter. I due temono che la sua presenza troppo vicina possa creare problemi e, soprattutto, riportare a galla ciò che preferiscono tenere nascosto.

Sul fronte professionale, Odile e Iacopo riescono invece a mettere da parte le tensioni e ritrovano un'intesa, almeno sul lavoro. La GMM attraversa un periodo complicato, ma l'imminente uscita della collezione natalizia impone ai due di collaborare e concentrarsi su un obiettivo comune.

La vera tensione della puntata, però, si sposta al Circolo, dove la corsa alla presidenza diventa sempre più combattuta. Carla prepara un intervento inatteso e la sua iniziativa sorprende Adelaide, che si ritrova ancora una volta davanti a una rivale difficile da leggere. Per la contessa la partita si complica proprio quando pensava di avere sotto controllo alleanze e strategie.