Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 5 al 9 ottobre: Adelaide cade nella trappola di Carla

Una nuova settimana porta scompiglio tra le vetrine del Paradiso delle Signore. Nelle puntate dell'undicesima stagione in onda su Rai 1 da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026, gli equilibri cambiano soprattutto attorno ad Adelaide, sempre più coinvolta nella battaglia per la presidenza del Circolo.

Carla non sembra intenzionata a lasciarle campo libero e, dopo qualche passo falso, trova il modo di trasformare la competizione in una vera resa dei conti. Intanto Lia continua la sua ricerca personale, Ciro combina un guaio e Riccardo si avvicina al momento in cui non può più fingere che con Nicoletta vada tutto bene. Tutti i dettagli nelle anticipazioni della soap.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 5 al 9 ottobre 2026

Il Paradiso delle Signore 11

La settimana a Il paradiso delle signore ruota intorno a segreti che diventano sempre più difficili da custodire. Carla e Adelaide si affrontano senza esclusione di colpi, mentre Lia prova a ricostruire il proprio passato cercando il padre. Anche Valter ed Elisa restano sotto pressione per ciò che li lega, mentre Riccardo lascia emergere finalmente una parte della verità sulla sua situazione matrimoniale.

Lunedì 5 ottobre 2026: Carla prepara la sua mossa

Ciro vorrebbe regalare a Concetta un anniversario speciale, ma gli impegni della moglie complicano i suoi programmi romantici. Al Paradiso, invece, la presenza di Cesare continua a rendere nervosi Elisa e Valter. In GMM, Odile e Iacopo mettono da parte le tensioni e tornano a lavorare insieme alla collezione di Natale. Al Circolo, Carla studia una nuova strategia contro Adelaide.

Martedì 6 ottobre: Lia trova un indizio

Lia scopre una traccia che può avvicinarla al padre e decide di muoversi senza confidarsi con gli altri. Irene, però, capisce che qualcosa non torna. Marcello spera di alleggerire le proprie giornate prima delle dimissioni, ma la Caffetteria gli presenta il conto con una montagna di questioni arretrate. Marta, intanto, osserva Riccardo con crescente preoccupazione, convinta che la crisi con Nicoletta sia più seria di quanto lui ammetta.

Mercoledì 7 ottobre: Diana entra nella sfida al Circolo

Lia raggiunge Brugherio per seguire le sue ricerche, ma al ritorno preferisce mentire e Irene diventa ancora più sospettosa. Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria, sperando di recuperare finalmente un po' di libertà. Carla, furiosa con Adelaide, trova invece in Diana un'alleata preziosa: proprio da lei arriva l'idea che può cambiare la corsa alla presidenza.

Giovedì 8 ottobre: Adelaide cade nella trappola

Matteo comprende che Lia sta cercando suo padre e sceglie di aiutarla. Per Ciro, invece, una giornata nata come semplice evasione prende una brutta piega: prova l'auto sportiva di Marcello, ha un incidente e si ferisce a un braccio. Valter vorrebbe confessare finalmente la verità sul rapporto con Elisa, ma lei lo convince a tacere. Nel frattempo Carla porta avanti il suo piano e Adelaide finisce esattamente dove la rivale vuole.

Venerdì 9 ottobre: Riccardo racconta la verità a Marta

Adelaide reagisce al colpo subito e cerca il sostegno di Umberto per rimettere in ordine la propria strategia. Un errore di Elisa mette invece Valter in una posizione delicata sul lavoro. L'infortunio di Ciro spinge Marcello a pensare di nuovo alla Caffetteria. A sorprendere, però, è Riccardo: dopo essersi lasciato sfuggire un dettaglio con Diana, si apre con Marta e ammette finalmente la crisi con Nicoletta, pur continuando a tenere per sé una parte importante della storia.