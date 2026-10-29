Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 30 ottobre: Adelaide parte, Carla ha campo libero

Il clima cambia rapidamente a Milano e la puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda venerdì 30 ottobre alle 16.00 circa su Rai 1 apre nuovi scenari per diversi protagonisti. Dopo giorni segnati da tensioni familiari, problemi economici e vecchie ferite tornate a galla, arriva soprattutto il momento dei saluti per Adelaide di Sant'Erasmo.
La Contessa si prepara infatti a lasciare Villa Guarnieri insieme a Marta, ma la sua partenza non passa inosservata. Se in famiglia prevale l'emozione, altrove qualcuno osserva la situazione con tutt'altro spirito: Carla, scoperto il viaggio della rivale, non perde tempo e comincia già a immaginare nuove possibilità. Tutti i dettagli nelle anticipazioni.
Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti
La giornata precedente porta finalmente una buona notizia per Marcello Barbieri. Grazie all'intervento di Riccardo, Il paradiso delle signore riesce a trovare una soluzione alla difficile questione legata alla compagnia di navigazione. Per Marcello significa evitare il sacrificio più doloroso: la Caffetteria non deve essere venduta per coprire le conseguenze economiche dell'accordo.
Anche a Villa Guarnieri qualcosa si ricompone. Marta si rivolge ad Adelaide con una richiesta molto importante e questo gesto mette definitivamente da parte i rancori che hanno segnato il loro rapporto. Tra le due torna una vicinanza che sembrava ormai perduta.
Più delicata, invece, la situazione di Carla. Il confronto con Umberto e Adelaide fa emergere un lato fragile che la donna cerca spesso di nascondere. Borghi comprende il suo momento di difficoltà e invita i figli a non lasciarla sola.
Intanto Simona si trova davanti a una decisione importante per il suo futuro professionale dopo un suggerimento di Iacopo. La ragazza si confida inoltre con Valter, al quale racconta un episodio doloroso del proprio passato, mostrando una parte di sé rimasta finora nell'ombra.
Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni del 30 ottobre
La partenza di Adelaide per Roma diventa il centro della nuova puntata. A Villa Guarnieri l'atmosfera è carica di emozione perché anche Marta si prepara a lasciare Milano insieme a lei. Dopo la recente riconciliazione, le due affrontano questo nuovo capitolo finalmente unite.
La notizia del viaggio arriva però anche a Carla, che reagisce in modo decisamente meno sentimentale. Sapere Adelaide lontana la spinge a guardare oltre e a pensare a traguardi ancora più ambiziosi. La sua attenzione sembra già rivolta alla prossima occasione da cogliere.
Al Paradiso, invece, Lia incassa con amarezza il secondo posto nella gara tra le Veneri per il maggior numero di vendite. A batterla è Irene e la delusione pesa più del previsto. A riportarle un po' di buonumore ci pensa però Matteo, che riesce a strapparle un sorriso.
Novità in vista anche ai piani alti del grande magazzino. Marcello propone a Roberto il nome di un possibile nuovo direttore commerciale, una scelta che potrebbe aprire una fase diversa per il Paradiso proprio dopo la complicata vicenda delle navi da crociera.