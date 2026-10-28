Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 29 ottobre: Riccardo salva Marcello dalla vendita

Le tensioni familiari si intrecciano ancora una volta con i problemi del Paradiso nella puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda giovedì 29 ottobre su Rai 1. Al centro dell'episodio c'è soprattutto Marcello, ormai convinto di dover rinunciare alla Caffetteria per rimediare al problema nato con la compagnia di crociere. Proprio quando la situazione sembra senza via d'uscita, però, arriva un aiuto decisivo da parte di Riccardo.

Intanto Carla lascia intravedere un lato molto più fragile di quello mostrato finora, mentre Simona si trova davanti a una scelta professionale che riporta a galla anche una ferita del suo passato. Per Marta e Adelaide, invece, sembra finalmente arrivare il momento di chiudere un capitolo doloroso del loro rapporto. Le anticipazioni della soap.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di mercoledì 28 ottobre de Il paradiso delle signore, il piano di Carla subisce una battuta d'arresto. L'indagine condotta da Borghi ai danni di Riccardo viene scoperta e la donna è costretta a ripensare la propria strategia. Sul fronte di Marcello, invece, si apre una possibilità inattesa: un purosangue potrebbe rappresentare la soluzione capace di evitargli la vendita della Caffetteria.

Anche Irene osserva con crescente attenzione Johnny e Barbara, sempre più affiatati mentre lavorano insieme a una canzone ispirata alle proteste studentesche. La loro complicità non sembra lasciarla indifferente e fa emergere una certa gelosia.

Matteo, dopo uno scherzo ai danni di Lia, comprende finalmente perché per lei sia così importante riuscire ad avere un Fedora. Al Circolo, nel frattempo, i Guarnieri-Sant'Erasmo celebrano la ritrovata armonia familiare e la gravidanza di Marta. Carla assiste alla scena da lontano, sempre più isolata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre: Riccardo aiuta Marcello

Nella nuova puntata Carla affronta un duro confronto con Umberto e Adelaide e, per una volta, non riesce a nascondere la propria vulnerabilità. Borghi comprende il suo stato d'animo e invita i figli a non lasciarla sola in un momento tanto delicato.

Simona, invece, riceve da Iacopo un suggerimento che la costringe a riflettere seriamente sul proprio futuro professionale. La scelta non è semplice e la porta anche a confidarsi con Valter. Durante il loro confronto, la ragazza trova il coraggio di parlare di un trauma del passato che continua a pesare sulle sue decisioni.

La svolta più importante riguarda però Marcello. Riccardo riesce a dare al Paradiso l'aiuto necessario per risolvere il problema con la compagnia delle navi da crociera, evitando così conseguenze drastiche. Marcello può finalmente tirare un sospiro di sollievo: la Caffetteria è salva e non deve più pensare di venderla per far fronte alla crisi.

Anche tra Marta e Adelaide arriva un momento significativo. Marta rivolge alla zia una richiesta molto importante, un gesto che mette definitivamente da parte vecchi rancori e incomprensioni. Tra le due donne la riconciliazione può dirsi ormai completa.