Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Odile rompe con Umberto e se ne va

Le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo 2026 della soap daily di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Villa Guarnieri è teatro di scontri e Odile prende una decisione drastica dopo una notizia shock su Umberto, intanto tra Delia e Botteri scatta qualcosa.

La settimana dal 16 al 20 marzo 2026 della decima stagione de Il Paradiso delle Signore promette nuovi colpi di scena tra sentimenti complicati, segreti che vengono a galla e scelte che rischiano di cambiare i rapporti tra i protagonisti. Da una parte c'è Irene, finalmente serena accanto a Cesare e già proiettata verso il matrimonio, dall'altra Johnny, che continua a lottare contro ciò che prova per lei. Intanto Odile si ritrova al centro di una tempesta familiare che coinvolge Umberto e i fratelli Marchesi, mentre Matteo deve fare i conti con una notizia inaspettata che lo costringe a guardare in faccia il futuro.

Anche al grande magazzino e in caffetteria non mancheranno le tensioni: tra rivalità, nuove opportunità e passioni che nascono all'improvviso, i pomeriggi di Rai 1 si preparano a regalare una settimana particolarmente intensa. Scopriamo di più con le anticipazioni della soap.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 16 al 20 marzo 2026

Il paradiso delle signore, Umberto

I prossimi episodi de Il paradiso delle signore mettono molti personaggi davanti a decisioni decisive. Odile vuole capire fino in fondo cosa si nasconde dietro alcune manovre finanziarie che coinvolgono Umberto, mentre Matteo si trova improvvisamente travolto da una rivelazione personale che lo mette alle strette. Nel frattempo anche tra Delia e Botteri sembra scattare qualcosa di imprevisto.

Lunedì 16 marzo: la nuova cuoca fa infuriare Concetta

Irene e Cesare ritrovano finalmente l'armonia e la capocommessa comincia a fantasticare sul loro matrimonio. Johnny, però, continua a reprimere quello che prova per lei e sceglie di non interferire nella sua felicità. Al Gran Caffè, Ivana conquista Ciro con i suoi piatti, ma l'iniziativa della nuova cuoca irrita Concetta. Intanto Matteo prova a capire come alcune informazioni sul suo conto siano arrivate ai fratelli Marchesi e vorrebbe parlarne con Odile, ma qualcuno gli impedisce di farlo.

Martedì 17 marzo: Matteo si dichiara a Odile

Umberto decide di esporsi pubblicamente e chiede a Rosa di intervistarlo per chiarire la posizione della Banca Guarnieri su una vicenda finanziaria controversa. Nel frattempo Mimmo torna da Firenze e racconta a Concetta di aver trovato Agata stranamente turbata. Al Paradiso, invece, le Veneri discutono dell'audace abito disegnato da Botteri, troppo provocante per alcuni. Dopo aver letto l'articolo che riguarda suo zio, Odile vuole sapere tutta la verità e affronta Matteo, che durante il confronto finisce per confessarle i suoi veri sentimenti.

Mercoledì 18 marzo: Odile sconvolta dall'intervista a Umberto

Le parole di Mimmo agitano Concetta, che decide di telefonare ad Agata. La conversazione però non la rassicura e la donna prende una decisione impulsiva: partire per Firenze insieme a Ciro. Nel frattempo Cesare fa una richiesta inaspettata a Johnny, invitandolo a suonare al matrimonio con Irene. Per il ragazzo è un colpo durissimo. Odile, sempre più inquieta dopo l'articolo su Umberto, prova ad affrontare direttamente lo zio ma qualcuno cerca di impedirle di avvicinarsi a lui.

Giovedì 19 marzo: Marina rivela una notizia shock

Un piccolo incidente al Paradiso si trasforma in un'idea creativa. Un errore di Fulvio suggerisce a Valeria una soluzione per rendere indossabile l'abito ideato da Botteri. Ciro, invece, torna entusiasta da un incontro che potrebbe portare nuove opportunità al Gran Caffè, ma l'umore di Concetta cambia improvvisamente dopo una notizia inattesa. Johnny si sfoga con Barbara e ammette quanto gli pesi il ruolo che Irene gli ha chiesto di avere nel suo matrimonio. Nel frattempo Matteo pensa di chiudere la relazione con Marina, ma lei lo spiazza con una rivelazione sorprendente.

Venerdì 20 marzo: Odile lascia Villa Guarnieri

Irene prepara una sorpresa romantica per Cesare e chiede aiuto proprio a Johnny, che comincia a pensare di lasciare Milano per allontanarsi da una situazione diventata troppo dolorosa. Intanto un documento molto compromettente su Umberto circola tra i giornali e rischia di mettere in crisi la sua reputazione. Il confronto tra Odile e lo zio diventa durissimo e la giovane prende una decisione che cambia tutto: lascia Villa Guarnieri e si trasferisce dai Marchesi. Al Paradiso, invece, l'atelier festeggia la riuscita dell'abito di Botteri, mentre tra Delia e lo stilista scatta una scintilla inaspettata.