Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 aprile 2026: la contessa mette sotto pressione i fratelli Marchesi

Nella puntata del 10 aprile de Il Paradiso delle Signore Adelaide torna a Milano con un obiettivo preciso e mette sotto pressione Ettore e Greta, mentre Agata continua a nascondere la verità e Rosa riceve un'opportunità importante in Francia. Le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore continua a giocare con i nervi dei suoi personaggi - e anche con quelli del pubblico. La puntata di venerdì 10 aprile alle ore 16.00 circa su Rai 1 si preannuncia ricca di emozioni, con intrecci sempre più complessi e rapporti che iniziano a incrinarsi sotto il peso delle bugie. Al centro della scena c'è ancora una volta Adelaide, il cui ritorno non passa affatto inosservato. Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni della soap.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Le ultime puntate de Il paradiso delle signore hanno lasciato in sospeso più di una situazione delicata. Agata, sempre più intrappolata nelle sue menzogne, ha iniziato a mostrare segni di cedimento, arrivando persino ad aprirsi con Roberto. Una confessione che lascia intendere quanto la ragazza sia in difficoltà, divisa tra quello che racconta e la realtà che sta cercando di nascondere.

Nel frattempo, al grande magazzino milanese, il tanto atteso (da Delia) annuncio di Botteri non è stato quello che le Veneri si aspettavano. Nessuna sorpresa romantica, ma solo questioni di lavoro. Delia ne esce delusa, anche se le colleghe fanno squadra per evitare che la situazione la faccia crollare del tutto.

E poi c'è Adelaide che decide improvvisamente di lasciare il convento a Roma e tornare a Milano. Un ritorno che ha tutto il sapore di una mossa strategica.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Greta

La puntata del 10 aprile si apre con Agata sempre più in difficoltà. Dopo aver preso una decisione importante sul suo incarico a Firenze, la ragazza continua però a mentire ai suoi cari, segno evidente che non è ancora pronta ad affrontare la verità fino in fondo. Una scelta che rischia di complicare ulteriormente la sua situazione.

Sul fronte sentimentale e professionale, Rosa riceve una proposta che potrebbe cambiare le carte in tavola: la presentazione del suo libro in Francia. Marcello, sorprendentemente, la spinge a partire, arrivando persino a regalarle una guida di Parigi. Tra i due, però, resta quell'equilibrio fragile fatto di avvicinamenti e distanze che lascia aperta più di una domanda.

Intanto, durante le prove generali della recita, succede qualcosa tra Johnny e Irene che riaccende dinamiche sempre più delicate. Un momento inaspettato che riporta a galla emozioni che sembravano ormai archiviate (e invece no).

Ma il vero fulcro della puntata è Adelaide. Durante una cena a casa Marchesi, la contessa decide di andare dritta al punto e, seguendo un suggerimento di Matteo, incalza Ettore e Greta con domande sulla loro madre. La reazione dei due fratelli non passa inosservata: il loro disagio è evidente e basta a insospettire Adelaide.

E quando Adelaide si insospettisce, raramente si sbaglia. Il suo ritorno a Villa Guarnieri non è stato affatto casuale e tutto lascia pensare che sia pronta a scavare a fondo, anche a costo di far emergere verità scomode.