Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni del 9 settembre: Umberto e Adelaide collaborano per Odile

Dopo il buon esordio di ieri (14,7% di share nel daytime pomeridiano), Il Paradiso delle signore 10 torna oggi, martedì 9 settembre, su Rai 1 alle 16:00, al termine de La volta buona di Caterina Balivo. Se la crisi innescata dalle azioni di Tancredi tiene banco alla Galleria Milano Moda, non una minore preoccupazione desta la collezione della concorrenza.

Cosa è successo nella puntata dell'8 settembre?

Con il conte di Sant'Erasmo e Giulia Furlan fuori dai giochi, adesso spetta a Odile prendere in mano la situazione dell'azienda di famiglia per provare a salvare la reputazione. La sfida è assai ardua: dall'altro lato, infatti, si raccontano già meraviglie della collezione di Botteri ispirata al mondo del cinema.

Elvira e Salvo invece hanno accolto il loro bambino. Ma se l'arrivo del piccolo Andrea ha addolcito il signor Gallo, le decisioni relative al battesimo rischiano di infrangere la tregua.

Il Paradiso delle signore: Adelaide e Umberto pensano insieme al futuro della loro figlia

Il paradiso delle signore: una scena della stagione 9

Dopo un lungo periodo di vacanza insieme a Marcello, Adelaide è finalmente pronta per tornare a casa. Sa che potrebbero attenderla notizie che avrebbe preferito non ascoltare, ma intanto si gode la piccola gioia del premio che il Circolo le ha riservato.

Con sua grande sorpresa, durante la serata in suo onore, Umberto la avvicinerà non per parlare ancora una volta dei suoi sentimenti, ma di Odile, quella figlia che hanno avuto insieme e su cui Adelaide gli ha chiesto il riserbo più assoluto.

Il Guarnieri confida alla contessa di aver preso alcune decisioni sul futuro della ragazza e, con sua sorpresa, la madre non ha intenzione di opporsi al suo piano. Umberto ha avuto modo di riflettere tanto su questa figlia che ha solo da poco scoperto di avere (la confessione di Adelaide è arrivata alla fine della stagione 9) e ha deciso che sia giusto darle le stesse opportunità di Marta e Riccardo.

Per rilanciare la GMM, Umberto suggerisce a Odile di contattare Marina Valli e proporle una collaborazione. Al settimo cielo, la giovane vorrebbe cominciare a lavorare immediatamente su quest'idea, ma una brutta sorpresa la riporterà coi piedi per terra... e a confrontarsi con Matteo.

Al Paradiso invece fervono i preparativi per la grande sfilata, e il clima non è sempre dei più rilassati. Delia per esempio è in crisi perchè non riesce a trovare l'ispirazione per abbinare parrucche e abiti. Dall'altro lato invece Roberto è convinto di aver avuto un'idea geniale per rendere l'evento ancora più grande e indimenticabile.

Quando e dove guardare Il Paradiso delle signore 10

Le Veneri de Il Paradiso delle Signore

La soap di Rai 1 andrà in onda fino alla primavera del 2026, per un totale di 160 nuove puntate. Il Paradiso tornerà a occupare il suo spazio consueto in palinsesto, dal lunedì al venerdì dalle 16:00, tra la fine de La volta buona e l'inzio de La vita in diretta. Il sabato le puntate della settimana si potranno recuperare in replica su Rai Premium.

Naturalmente sarà sempre possibile vedere episodi vecchi e nuovi anche in streaming, gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione dedicata al Paradiso.