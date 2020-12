Il Padrino 4: Paramount non esclude la realizzazione di un nuovo sequel

La saga iniziata con Il Padrino potrebbe in futuro avere un quarto film, anche se Paramount ha ammesso che attualmente non c'è alcuna intenzione di realizzare un altro capitolo della storia portata sul grande schermo da Francis Ford Coppola.

Il regista sta ultimando il suo nuovo montaggio del lungometraggio Il Padrino, che verrà distribuito con il titolo Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone.

Lo studio ha ora rivelato a The New York Times che non esclude del tutto la possibilità di girare un quarto film. Paramount ha dichiarato: "Anche se non ci sono progetti immediati riguardanti un altro film della saga iniziata con Il padrino, considerando il durevole potere della sua eredità, rimane una possibilità nel caso in cui emergesse la storia giusta".

Il padrino è la migliore trilogia di sempre?

Francis Ford Coppola, nel caso in cui si procedesse con il progetto, non sarà però impegnato dietro la macchina da presa: "Potranno forse esserci Il Padrino IV e V e VI. Non li realizzerò io". Il regista non ha comunque alcuna voce in capitolo sul potenziale progetto, non avendo i diritti del franchise.

Coppola, negli anni '90, aveva però ammesso che aveva una possibile idea riguardante un quarto capitolo della storia per continuare la storia di Vincent Corleone, figlio di Sonny.