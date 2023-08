Il padrino, Francis Ford Coppola pubblica il video del provino di Al Pacino

Francis Ford Coppola ha pubblicato su Instagram il video del provino che un giovanissimo e sconosciuto Al Pacino fece per il ruolo di Michael Corleone nel film Il padrino, uscito nel 1972. Colpito dalla sua performance in Panico a Needle Park dell'anno precedente, Coppola scelse Pacino nonostante la preferenza dei produttori verso nomi più conosciuti come Jack Nicholson e Warren Beatty.

"Un pezzo del nastro del provino di Al Pacino per il ruolo di Michael Corleone ne Il padrino. La cosa interessante qui è la ragione che mi venne data in opposizione al casting di Pacino non solo perché troppo basso ma anche troppo 'trasandato'. Quindi gli tagliammo i capelli e lo vestimmo in maniera meno trasandata e più collegiale, e la critica fu che così era ripulito e aveva perso il suo fascino naturale. Mi resi conto che semplicemente non volevano Al, non importa se alto o basso, trasandato o collegiale. Il primo taglio di capelli 'troppo trasandato' glielo fece mia moglie Ellie. Per il secondo taglio di capelli andammo da un barbiere locale che dopo aver scoperto che era un attore de Il padrino ebbe un infarto (il barbiere ebbe davvero un infarto e venne portato dopo in ospedale)" ha scritto nella didascalia Coppola.

Al Pacino interpretò Michael Corleone anche nei successivi sequel, Il padrino - Parte II (1974) e Il padrino - Parte III (1990).

Famoso per i suoi ruoli da gangster, come Tony Montana in Scarface (1983) e Carlito Brigante in Carlito's Way (1993), Al Pacino è considerato uno dei più grandi attori nella storia del cinema e la sua ultima apparizione sinora è in House of Gucci di Ridley Scott, nel quale interpreta Aldo Gucci.