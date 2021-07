Il mostro della cripta: il trailer del film di Daniele Misischia, a Locarno e al cinema dal 12 agosto

Svelati trailer e poster de Il mostro della cripta, horror comedy di Daniele Misischia in arrivo nei cinema italiani dopo l'anteprima la Festival di Locarno 2021.

Svelati trailer e data di uscita de Il mostro della cripta, horror comedy diretta da Daniele Misischia che, dopo l'anteprima a Locarno 2021, uscirà il 12 agosto. Nel cast Tobia De Angelis, Lillo Petrolo, Amanda Campana e Nicola Branchini.

Il mostro della cripta, prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti bros., verrà presentato nella sezione Fuori Concorso alla 74esima edizione del Locarno Film Festival e uscirà nelle sale il 12 agosto distribuito da Vision Distribution. Il film, scritto dagli stessi Manetti bros. con Alessandro Pondi e Paolo Logli, è una produzione Mompracem e Vision Distribution, in collaborazione con Sky con il sostegno dell'Emilia-Romagna Film Commission.

Il mostro della cripta: il poster del film in esclusiva e i segreti di una lavorazione complicata

Questa la sinossi de Il mostro della cripta: È il 1988 e il giovane Giò (Tobia De Angelis), nerd poco più che adolescente, sfogliando l'ultimo numero del suo fumetto preferito, "Squadra 666 - Il Mostro Della Cripta", scritto e disegnato da uno dei suoi idoli, Diego Busirivici (Lillo Petrolo), si accorge di alcune analogie tra la storia raccontata in quelle pagine e gli atroci avvenimenti che stanno seminando morte e terrore nel paesino in cui vive. Un inquietante mistero condurrà Giò e il suo strampalato gruppo di amici in un'avventura fuori dal comune.