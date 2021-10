Il mostro della cripta: il fumetto alla base del film diventa reale

Squadra 666 - Il mostro della cripta, il fumetto di Alfredo Castelli dal film con Lillo diventa reale grazie a Editoriale Cosmo; in anteprima per Lucca Comics & Games 2021.

Il fumetto alla base di un film che diventa un oggetto reale. Un horror ironico scritto da Alfredo Castelli e disegnato da Alekos Reize, "portato fuori dallo schermo" de Il mostro della cripta da Editoriale Cosmo in anteprima per Lucca Comics & Games 2021.

Il Mostro della Cripta: Lillo in una scena del film

L'albo Squadra 666 - Il mostro della cripta non è una versione a fumetti dell'omonima pellicola horror di Daniele Misischia, e non è neppure un prequel o un seguito. È la fedele riproduzione di un oggetto di scena, in gergo cinematografico "prop", utilizzato per le riprese. Il fumetto che dà origine alle indagini dei protagonisti è stato interamente scritto e disegnato per il film; non dal fittizio autore Diego Busirivici (Lillo Petrolo) ma da Alekos Reize e Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystère, che inventa per la prima volta dei nuovi personaggi a fumetti a quasi quarant'anni dall'esordio del suo Detective dell'Impossibile.

Il Mostro della Cripta: Giovanni Calcagno in una sequenza

Il mostro della cripta è un horror-comedy uscito nelle sale italiane nell'estate 2021, prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti Bros (registi del film di Diabolik, a breve nelle sale) e diretto da Daniele Misischia. Leggendo l'episodio Il mostro della cripta di Squadra 666, il suo fumetto preferito, il giovane e un po' nerd Giò (Tobia De Angelis) si accorge di alcune sinistre analogie tra la storia raccontata nell'albo e gli avvenimenti che stanno seminando morte e orrore nel piccolo paese in cui vive. Giò e la sua variegata compagnia di amici si tuffano così in un'avventura horror in cui è coinvolto suo malgrado anche l'autore del fumetto, Diego Busirivici. Una commedia decisamente "nera" che vede la strampalato gruppo impegnato in una lotta senza quartiere contro un essere demoniaco e sanguinario.

Qui la nostra recensione de Il mostro della cripta. A disegnare il fumetto nella realtà è stato Alekos Reize, storyboard artist del film, su testi di Castelli. È grazie a loro che possiamo conoscere Sybil, Carlos, Simon e Duffy, i componenti della Squadra 666, dotati di tecnologie avanzatissime e poteri magici. La loro missione è dare la caccia a una creatura assassina in un piccolo borgo dell'Austria, un'avventura sulle tracce del misterioso fondatore dell'istituzione per cui lavorano.

L'albo Squadra 666 - Il mostro della cripta è quindi la riproduzione di un prop, ma è anche una storia "mysteriosa" ispirata alla grande stagione dei fumetti horror di fine anni Ottanta, quando è ambientato il film. Un oggetto imperdibile per gli amanti del genere, per i collezionisti di oggetti di scena e per tutti gli appassionati lettori del Buon Vecchio Zio Alfy.

In anteprima a Lucca Comics & Games 2021 e a novembre in fumetteria.