Il mondo dietro di te primo su Netflix, ma gli spettatori si lamentano del finale sui social media

Il mondo dietro di te è primo nella classifica dei film Netflix, ma gli utenti si sono riversati sui social per lamentarsi del finale a detta loro non soddisfacente. Il film, un dramma post-apocalittico con Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon, è stato prodotto da Higher Ground Productions, la società fondata dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e da sua moglie Michelle.

Il mondo dietro di te: Julia Roberts, Mahershala Ali in una scena

Come rivela la nostra recensione de Il mondo dietro di te, l'adattamento dell'omonimo romanzo del 2020 di Rumaan Alam, segue una società in piena apocalisse dopo che le infrastrutture tecnologiche, dai telefoni ai televisori, iniziano a crollare.

Grande l'interesse degli utenti Netflix per i temi trattati nel film, ma non tutti sono soddisfatti del risultato. Basti vedere Rotten Tomatoes, dove Il mondo dietro di te ottiene un 75% di giudizi positivi da parte della critica, ma solo un 42% dal pubblico.

Che cosa non è piaciuto al pubblico?

Una delle lamentele che torna di frequente sui social media riguarda la durata del film, lungo 140 minuti.

"Il mondo dietro di te è un film strano, a tratti divertente, a tratti sciocco e, in definitiva, cinico. Il film impiega un tempo incredibilmente lungo per arrivare finalmente al punto, e quando lo fa, è narrativamente insoddisfacente", ha commentato uno spettatore su X/Twitter.

"Sto guardando Il mondo dietro di te e credo sia un errore. Voglio guardare altre cose e questo film dura quasi 2 ore e mezza", si è lamentato un altro.

"Il mondo dietro di te non era male, ma di sicuro non era necessario che durasse quasi 2 ore e mezzo, la maggior parte dei film non ha bisogno di superare l'ora e 50, se me lo chiedete. Ma nessuno me lo ha chiesto, quindi vi risparmierò tutto il ragionamento", ha sostenuto qualcun altro.

Molti non hanno apprezzato il finale del film, ritenendolo non adeguato alla storia.

Il mondo dietro di te: ecco il final trailer del thriller apocalittico con Julia Roberts

La lamentela di Elon Musk

Lo stesso Elon Musk ha avuto da ridire sul film esternando la sua lamentela rivolto direttamente all'account ufficiale Netflix. Ma quale è il motivo della querelle? Durante il film, la coppia interpretata da Julia Roberts e Ethan Hawke viene inseguita da Tesla senza conducente. Le due auto finiscono per scontrarsi, provocando un enorme tamponamento sulla strada. In risposta alla scena, Elon Musk ha scritto su X/Twitter: "Tesla può ricaricarsi dai pannelli solari anche se il mondo diventa come quello di Mad Max e non c'è più benzina!"

Il fondatore di Tesla stava cercando di sottolineare che le sue auto potrebbero continuare a funzionare anche in una situazione apocalittica senza elettricità, ma il suo commento lascia intendere che l'imprenditore non avrebbe visto il film, visto che l'incidente si verifica perché le Tesla sarebbero state hackerate per inseguire le persone.

"Questo tizio non ha visto il film", ha scritto uno spettatore, mentre un altro ha affermato: "Elon dovrebbe rivedere il film con più attenzione".

"La cosa migliore di Il mondo dietro di te è che ha punzecchiato Elon", ha scritto un altro abbonato Netflix.