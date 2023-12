Il mondo dietro di te: il film Netflix con Julia Roberts avrà un sequel?

Il mondo dietro di te, l'ultima hit Netflix con protagonisti Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Myha'a Herrold, avrà un sequel? L'ambiguo finale del film ha fatto molto parlare di sé dopo l'uscita del film, portando molti a pensare che la storia potrebbe continuare in futuro.

Purtroppo al momento Netflix non ha annunciato di voler portare avanti la storia ma durante un'intervista a Collider il regista del film Sam Esmail ha spiegato il perché di un finale così ambiguo e aperto: "Adoro i film in cui la fine è l'inizio di una lunga conversazione. Se rispondi a tutte le possibili domande nel film stesso chiudi la porta a cosa potrebbe accadere dopo e per me, questo priva il pubblico di qualcosa".

Il mondo dietro di te e Friends: una serie (in dvd) ci salverà?

Il Mondo dietro di te

Il Mondo dietro di te è basato sull'omonimo romanzo di Rumaan Alam. Il thriller apocalittico segue la storia di Amanda (il premio Oscar Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar Ethan Hawke) che affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza viene subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha'la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie si troveranno di fronte ad un disastro imminente, mentre il mondo sta precipitando verso il collasso.

L'adattamento è scritto e diretto dal creatore di Mr. Robot Sam Esmail, con Alam, Barack e Michelle Obama (tramite loro Higher Ground Productions) e Tonia Davis che fungono da produttori esecutivi. Il mondo dietro di te ha debuttato su Netflix l'8 dicembre.