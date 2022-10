Il matrimonio del mio migliore amico, Russell Crowe smentisce: "Non ho mai fatto il provino per il film"

Hollywood è fatta di successi e fallimenti, ma Russell Crowe non rivendica nessuna audizione andata male per il film del 1997 Il matrimonio del mio migliore amico, grazie tante.

Contrariamente a quanto segnalato da Vulture, che riportava un estratto dal libro di Scott Meslow, "From Hollywood with Love", dove figurerebbe un racconto da parte del regista della rom-com con Julia Roberts, P.J. Hogan, l'attore de Il Gladiatore e A Beautiful Mind Russell Crowe non avrebbe mai tentato di prendere parte a Il matrimonio del mio migliore amico.

"Fu una delle peggiori table read di sempre" si leggeva nell'estratto "Russell era seduto dal lato opposto del tavolo rispetto a Julia. Ha afferrato quel copione, e ha cominciato a leggere le battute, senza mai alzare gli occhi dal foglio o guardare Julia in volto. Ogni battuta è stata recitata in monotòno. E a un certo punto, Julia si è letteralmente distesa sul tavolo, e si è messa a fissare Russell, cercando di stabilire un contatto visivo con lui. Ma lui non l'ha degnata di uno sguardo".

"Alla fine della lettura del copione, Russell venne da me e mi disse 'Beh dai, credo sia andata piuttosto bene'. E fu allora che ne ebbi la certezza: Russell non avrebbe recitato ne Il matrimonio del mio migliore amico" concludeva il regista, secondo quanto riportato nel libro.

Il matrimonio del mio migliore amico diventa una serie tv

Ma stando alla replica dell'attore riportata anche da IndieWire, le cose non solo non andarono affatto così, ma lui non fece mai alcun tipo di provino per il film!

"Pura immaginazione da parte del regista" ha scritto infatti Crowe su Twitter "Non ho mai fatto un'audizione per questo film. Non ho mai avuto una table read con l'attrice menzionata. Tutto questo sarebbe anche divertente, se non fosse senza alcun senso".

E voi, ce lo avreste visto bene Russell Crowe come co-star di Julia Robertsne Il matrimonio del mio migliore amico?