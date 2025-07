Il matrimonio del mio migliore amico 2 si farà? Dermot Mulroney: "Ho sentito che ne stanno parlando"

Dermot Mulroney ha raccontato al New York Post che circolano voci intorno alla possibile produzione di un seguito di Il matrimonio del mio migliore amico, celebre rom-com anni '90 con Julia Roberts.

Impegnato nel tour promozionale della serie Netflix The Hunting Wives, Mulroney non ha escluso del tutto la possibilità che venga realizzato un nuovo capitolo dopo il successo del 1997.

Dermot Mulroney commenta le voci del sequel di Il matrimonio del mio migliore amico

"Non so nulla al riguardo" spiega l'attore "l'ultima cosa che ho sentito è 'i legali ne stanno parlando'. Fine citazione". Una frase che lascia intendere quantomeno un discorso in atto sulla possibilità di prendere in considerazione il sequel.

Cameron Diaz, Dermot Mulroney e Julia Roberts in una scena di Il matrimonio del mio migliore amico

Tempo fa, Glen Powell ha raccontato che Dermot Mulroney aveva rivisto il film dopo venticinque anni insieme al cast di Tutti tranne te, nel quale aveva recitato con la star di Twisters.

Dermot Mulroney racconta l'esperienza incredibile sul set con Julia Roberts

La star ha rispolverato il ricordo di quell'esperienza al fianco del volto simbolo delle commedie romantiche anni '90, Julia Roberts: "È stato tutto un sogno, anche solo fare il provino con Julia. Ero in fila con un sacco di altri ragazzi e ho ottenuto il ruolo. Sapevo, così come tutta Hollywood, che sarebbe stato un film eccezionale".

Il matrimonio del mio migliore amico racconta la storia di due ex fidanzati ai tempi dell'università rimasti amici che si ritrovano quando lui, Michael (Mulroney), diventato giornalista sportivo, decide di sposarsi con la giovane e ricca Kim (Cameron Diaz) e invita alla cerimonia lei, Julianne (Roberts), critica culinaria, che in quel momento scopre di amarlo ancora e cerca in tutti i modi di sabotare le nozze.

Nel cast de Il matrimonio del mio migliore amico anche Rupert Everett, Philip Bosco, M. Emmet Walsh, Christopher Masterson e Rachel Griffiths.