Il matrimonio del mio migliore amico: ci sono importanti aggiornamenti sul sequel

Dopo il successo di critica ottenuto con Past Lives, Celine Song è stata ufficialmente scelta per scrivere il sequel de Il matrimonio del mio migliore amico, la commedia romantica del 1997 con Julia Roberts e Dermot Mulroney protagonisti.

La notizia arriva direttamente da Mulroney, che nel corso di un'intervista ha confermato che Sony è intenzionata ad andare avanti con il progetto, avendo già avviato i primi contatti con gli agenti del cast originale per verificarne disponibilità e condizioni contrattuali.

Celine Song al lavoro sulla sceneggiatura, regia ancora incerta

Secondo quanto riportato da Collider, Celine Song al momento è impegnata esclusivamente nella scrittura della sceneggiatura.

Julia Roberts in una scena de Il matrimonio del mio migliore amico

Anche se non è stata ancora confermata alla regia, l'ipotesi che la cineasta coreana-americana possa sedersi dietro la macchina da presa non è affatto da escludere.

Dopo Past Lives e Materialists, Song ha espresso più volte il desiderio di rivitalizzare il genere romantico, dichiarando che la commedia sentimentale è stata troppo a lungo sottovalutata a causa della misoginia sistemica che l'ha penalizzata negli ultimi decenni.

Un ritorno atteso per Julia Roberts e Dermot Mulroney

Nel film originale, Julia Roberts interpretava Julianne, una donna che scopre troppo tardi di essere innamorata del suo migliore amico Michael, interpretato da Dermot Mulroney. I due si erano promessi che si sarebbero sposati qualora fossero rimasti single al compimento dei 28 anni. Ma quando Michael annuncia il suo matrimonio con la giovane Kimberly (Cameron Diaz), Julianne si ritrova a lottare contro il tempo - e contro i propri sentimenti - per impedire le nozze.

Matrimonio

Nel 2023, proprio la Roberts aveva espresso entusiasmo all'idea di tornare nei panni di Julianne. Ospite a Watch What Happens Live, l'attrice aveva indicato proprio Il matrimonio del mio migliore amico come il titolo ideale per un possibile sequel: "Mi piacerebbe tornare in quel mondo. C'è ancora qualcosa da raccontare".

Il progetto originale era stato scritto da Ronald Bass (Rain Man) e diretto da P. J. Hogan, regista che non dirige un film da oltre tredici anni. Secondo quanto trapelato, nessuno dei due farà parte del nuovo capitolo. Una scelta che sembra voler marcare una svolta anche sul piano autoriale, puntando su una voce femminile contemporanea per rielaborare la storia in chiave moderna, più attenta alla sensibilità del pubblico attuale.

Il coinvolgimento di Celine Song è quindi visto non solo come un valore aggiunto, ma come un segnale preciso da parte di Sony: aggiornare un classico del passato affidandosi a una sceneggiatrice capace di mescolare intimità emotiva e scrittura sofisticata. Non è ancora chiaro se anche Cameron Diaz tornerà nei panni di Kimberly, ma i fan della commedia romantica possono iniziare a sperare.

Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma lo sviluppo sembra procedere in modo rapido. Con il tour promozionale autunnale di Julia Roberts per After the Hunt di Luca Guadagnino ormai alle porte, le tempistiche potrebbero coincidere con un annuncio formale entro fine anno.