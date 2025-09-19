Julia Roberts: "Un sequel de Il matrimonio del mio miglior amico?", Guadagnino si offre come regista

La diva ha ammesso che sarebbe in corso le trattative per un seguito della romcom di culto e Luca Guadagnino ne approfitta per candidarsi come regista.

After the Hunt si è rivelato un progetto felice per Luca Guadagnino, che si candida a dirigere nuovamente Julia Roberts nel potenziale sequel de Il matrimonio del mio migliore amico. L'attrice, impegnata nel tour promozionale del film presentato in anteprima Fuori Concorso alla Mostra di Venezia, ha ammesso che il progetto di un sequel del cult con Rupert Everett e Cameron Diaz è nell'aria.

"Me ne stanno parlando" ha ammesso Julia Roberts a Variety. Guadagnino, presente all'intervista, è intervenuto spiegando che dirigerebbe il sequel de Il matrimonio del mio migliore amico "in un secondo".

Lo stesso Rupert Everett, intervistato da Movieplayer.it al Lucca Film Festival nel 2018, aveva ricordato con grande affetto l'esperienza sul set e scommettiamo che anche lui sarebbe disponibile a fare ritorno se il sequel verrà confermato.

Cameron Diaz e Julia Roberts discutono davanti a Dermot Mulroney

A che punto è lo sviluppo de Il matrimonio del mio migliore amico 2?

La notizia che un sequel de Il matrimonio del mio migliore amico era nelle prime fasi di sviluppo si è diffusa a luglio, con la regista di Past Lives e Material Love Celine Song incaricata di scrivere la sceneggiatura del progetto, sebbene non fosse in trattative per la regia. Poco prima Dermot Mulroney, tra gli interpreti dell'originale, aveva anticipato al New York Post che "le discussioni su un sequel erano in corso".

Forte di 127 milioni di incassi negli USA e di tre candidature ai Golden Globes, il film racconta lo shock della critica culinaria Julianne Potter (Julia Roberts) quando scopre che il suo amico di lunga data Michael O'Neal (Dermot Mulroney), con cui in passato aveva stretto un patto di sposarsi se fossero stati ancora entrambi single a 28 anni, si sta per sposare. Rendendosi conto di essere innamorata di Michael, Julianne progetta di sabotare la cerimonia con l'aiuto dell'amico gay (Rupert Everett). Ma dopo aver incontrato la futura sposina (Cameron Diaz), il piano di Julianne rischia di andare in frantumi.

Nel 2022 Variety ha inserito Il matrimonio del mio migliore amico nella classifica dei 100 miglior film di tutti i tempi.

A partire dal 16 ottobre potremo scoprire la nuova performance di Julia Roberts sotto la direzione di Luca Guadagnino, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di After the Hunt.