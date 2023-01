Il mash-up che dovevate ancora vedere: Mercoledì balla con Batman in questo esilarante video

Mentre i fan di Mercoledì fanno salti di gioia per il rinnovo della serie, la protagonista dello show Netflix "festeggia" ballando con un partner d'eccezione: Batman! Guardate insieme a noi il simpaticissimo video.

Che piaccia o meno, Mercoledì è il fenomeno del momento, e il successo della serie Netflix non sembra destinato a diminuire, specialmente ora che è arrivato anche l'annuncio ufficiale del suo rinnovo.

Mercoledì 2: Netflix conferma il rinnovo della serie con Jenna Ortega

Ma la popolarità di Mercoledì è dovuta in buona misura anche alla grande diffusione sui social di conversazioni, post e meme al riguardo, e in particolare la scena del ballo si è prestata benissimo a tantissimi edit e fotomontaggi, come questo video segnalato anche da Comicbook, che vede il Batman di Adam West ballare entusiasticamente con Jenna Ortega.

L'atmosfera camp della serie anni '60 sull'eroe DC si abbina in modo tanto inaspettato quanto perfetto alla scena, e non può non strapparvi un sorriso in questa prevalentemente soleggiata domenica (certo, se dipendesse da Mercoledì, le condizioni atmosferiche sarebbero alquanto differenti).

Chissà quante altre versioni di questo balletto vedremo ancora, e a quali divertenti mash-up assisteremo. E, con la nuova stagione, non si può prevedere quale sarà il prossimo momento che diverrà un instant classic...