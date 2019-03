Il Lato Positivo, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia marzo e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Il Lato Positivo, il film del 2012 che ha regalato il suo primo Oscar a Jennifer Lawrence!

La straordinaria dramedy diretta da David O. Russell, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Oscar a Jennifer Lawrence come Migliore attrice protagonista. Tratto dall'omonimo romanzo di Matthew Quick, Il lato positivo - Silver Linings Playbook racconta la storia di Pat (Bradley Cooper), che ha trascorso gli ultimi otto mesi della sua vita in un istituto psichiatrico a causa di un disturbo bipolare. Pat, tornato a vivere a casa dei genitori, non ha perso il suo naturale ottimismo: è deciso a ricostruire la propria vita e a riconciliarsi con la sua ex-moglie, nonostante le problematiche circostanze della loro separazione. La situazione si complica quando l'uomo conosce Tiffany, una misteriosa ragazza che soffre a sua volta di problemi psichiatrici. Tiffany si offre di aiutarlo a riconquistare la sua donna, in cambio, lui dovrà fare una cosa molto importante per lei. Nel mettere in atto il loro piano, il loro rapporto prende una piega inaspettata che porterà uno spiraglio di luce nelle vite di entrambi...

La pellicola, che vede al fianco di Cooper e Lawrence un divertentissimo Robert De Niro nel ruolo del padre di lui, ha avuto una gestazione piuttosto travagliata. Il regista ha dovuto riscrivere la sceneggiatura per 25 volte prima di essere soddisfatto, cinque anni pieni di lavoro: Sydney Pollack la lesse nelle sue prime stesure e disse a David O. Russell che sarebbe stato un film molto complesso, per riuscire a far convivere contenuti emotivi, destabilizzanti, grotteschi e romantici. Il lato positivo ha ricevuto ben 8 nomination all'Oscar, portando a casa 'solo' il premio per Jennifer Lawrence, che quell'anno ha vinto tantissime statuette battendo la concorrenza di Emmanuelle Riva, la diva di Amour di Michael Haneke.

Il film di David O. Russell è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.