Il Gladiatore 2: finalmente sappiamo quando uscirà il trailer del sequel

Cresce l'attesa per l'arrivo del trailer de Il Gladiatore 2 e finalmente Collider ci fornisce qualche certezza sull'uscita. Secondo quanto anticipato dal magazine, il primo trailer del sequel di Ridley Scott uscirà a metà luglio insieme a Deadpool & Wolverine che, nelle italiane, arriverà il 24 luglio.

Il Gladiatore 2, ambiziosa produzione girata in gran parte in Europa Centrale per gli esterni, vede Paul Mescal nel ruolo del nuovo protagonista, l'ormai adulto Lucio Vero, nipote di Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix nel film originale). Lucius vive "nel deserto" da 15 anni e la sua ricomparsa susciterà molto scalpore. Oltre a Mescal, nel cast troviamo il premio Oscar Denzel Washington nei panni di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante mentre Joseph Quinn è il nuovo imperatore, Caracalla. Pedro Pascal interpreta un ex comandante militare costretto a entrare nell'arena per combattere come gladiatore dopo aver disobbedito agli ordini. Del film originale ritroviamo Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.



Il Gladiatore 2, le nuove immagini sconvolgono il CineEurope 2024: "Le migliori scene action mai viste"

La fortuna de Il Gladiatore

Uscito nel 2000, Il Gladiatore è stato un immenso successo di critica e commerciale incassando oltre 460 milioni di dollari in tutto il mondo. Al centro della pellicola la star Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio, leale generale romano tradito da Commodo, il figlio corrotto dell'imperatore Marco Aurelio. Dopo che la sua famiglia viene assassinata, Massimo viene ridotto in schiavitù e diventa un gladiatore, ma usa le sue abilità e il suo carisma per scalare i ranghi, ispirando gli altri mentre va in cerca di vendetta. Il suo obiettivo finale è affrontare Commodo e ripristinare la giustizia a Roma.

Il Gladiatore ha vinto cinque Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore per Crowe, su un totale di dodici nomination.