Il Gladiatore 2, le nuove immagini sconvolgono il CineEurope 2024: "Le migliori scene action mai viste"

Il Gladiatore 2 è stato, come ci si poteva immaginare, l'evento principale della presentazione della Paramount alla CineEurope 2024 di Barcellona.

Il ritorno di Ridley Scott all'Antica Roma dopo quasi 25 anni è stato messo in primo piano con un gigantesco colosseo di cartone eretto intorno all'auditorium principale, affiancato da legionari romani dal volto severo. I partecipanti al CineEurope hanno assistito a un epico e inedito filmato con protagonisti Paul Mescal e il co-protagonista Pedro Pascal, oltre a un trailer ancora inedito.

Nel film, in uscita nelle sale americane il 15 novembre 2024, recitano anche Denzel Washington, Connie Nielson, Joseph Quinn e Djimon Housou.

Il gladiatore: un'immagine del film

Scene epiche, le migliori mai viste

In un video introduttivo, Scott ha dichiarato che, nonostante il quarto di secolo trascorso dal primo Il Gladiatore, è "valsa la pena aspettare" per il sequel. Nel frattempo, il responsabile della Paramount per la distribuzione internazionale nelle sale, Mark Viane, ha dichiarato che il film presenta alcune delle "più grandi sequenze d'azione mai realizzate su pellicola".

Il Gladiatore 2, le reazioni al test screening parlano di "160 minuti elettrizzanti": "Merita l'Oscar"

Prima ancora dell'inizio della presentazione, lo studio ha sottolineato il suo entusiasmo per Il Gladiatore 2 mostrando un video comico estremamente ironico - realizzato appositamente per CineEurope - in cui Viane e vari membri del team Paramount, vestiti da romani e gladiatori, recitavano scene del film originale, sostituendo i dialoghi con citazioni della critica di settore. In questa versione della storia, tuttavia, l'aldilà non erano i campi elisi ma un campo da golf.

Insomma, a giudicare dalle sempre più entusiastiche reazioni, sembra che Il Gladiatore 2 sia il film più atteso dell'anno. Per scoprire se l'hype attualmente alle stelle è giustificato, non ci resta che aspettare novembre. Nel frattempo, dovrebbe arrivare quanto prima un trailer.