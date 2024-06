Il Gladiatore 2: Ridley Scott ha usato otto telecamere in simultanea per girare il sequel

Le aspettative per Il Gladiatore 2 sono sempre più alte. I primi materiali trapelati confermano il legame col precedente capitolo, premiato con l'Oscar, e anticipano gustose novità per i fan del peplum di Ridley Scott. La star di Stranger Things Joseph Quinn, nel cast del sequel a fianco di Paul Mescal, ha rivelato a GQ che Scott avrebbe girato alcune scene con otto telecamere contemporaneamente.

"Gli ho chiesto 'Otto telecamere?' e lui ha risposto 'Devi sapere dove metterle?. Lui chiaramente lo sa. Guardarlo mettere insieme il puzzle sfruttando tutti i pezzi è stato davvero affascinante".

Ridley Scott voleva anche ricreare i set dell'originale, così il team di produzione ha ricostruito l'antica Roma Malta, esattamente nello stesso luogo in cui girarono il film originale 25 anni fa.

"Il set de Il Gladiatore 2 è una meraviglia di cui essere testimone", ha detto Quinn. "Avete presente il discorso di Rutger Hauer alla fine di Blade Runner? Ho visto cose a cui voi umani... Ecco, mi sentito nello stesso modo. Questo è ciò che ti permettono di fare 300 milioni di dollari".

Il cast de Il Gladiatore 2 insieme a Ridley Scott

Che cosa sappiamo de Il Gladiatore 2

Il Gladiatore 2 dovrebbe arrivare nei cinema a fine novembre. Da quanto anticipato il sequel, orfano della star Russell Crowe, perito alla fine del primo film, sarà una storia di vendetta incentrata sul personaggio di Lucius, oggi adulto e interpretato dalla star inglese Paul Mescal. La storia sarà ambientata 15 anni dopo gli eventi del primo film e seguirà le gesta del figlio di Lucilla. Il personaggio di Pedro Pascal dovrebbe essere il patrigno di quello di Paul Mescal. Dopo l'assassinio della madre e della moglie Lucius, nobile decaduto, si reca nella capitale assetato di vendetta. Il vero cattivo del film sarà il personaggio interpretato da Denzel Washington, che muove i fili e rimane impressionato dalla forza e dal talento di Mescal nei combattimenti.

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

Il film è una scommessa enorme. Secondo l'Hollywood Reporter il budget è lievitato da 165 a 300 milioni di dollari. La versione provvisoria del film durerebbe 2 ore e 40 minuti, ma sono attualmente in corso in Sussex riprese aggiuntive, come dimostrano le foto dal set che rivelano la somiglianza tra Paul Mescal e il protagonista dell'originale Ridley Scott. La scena del combattimento con le scimmie tanto anticipata viene come "cruenta" e "assolutamente folle", con le scimmie che strappano volti e ossa. Ma il film vanta anche la presenza di squali assassini ed enormi rinoceronti.

Il Gladiatore 2 arriverà nei cinema a novembre.