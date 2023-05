Il Gladiatore 2: Pedro Pascal nel cast del sequel diretto da Ridley Scott

Pedro Pascal, star di The Last Of Us, sembra farà parte del cast del film Il Gladiatore 2, l'atteso sequel diretto da Ridley Scott con star Paul Mescal.

L'attore sembra stia concludendo le sue trattative con i produttori di Paramount, tuttavia l'accordo pare sia molto vicino.

Il cast del progetto

Alla regia di Gladiator 2 ci sarà nuovamente Ridley Scott che riporterà sul grande schermo il mondo dell'antica Roma dopo il film con star Russell Crowe che ha conquistato 12 nomination agli Oscar e ha incassato oltre 460 milioni di dollari. Pedro Pascal, secondo quanto riportato da Deadline, dovrebbe essere impegnato sul set del sequel, non avendo impegni relativi agli show di cui è protagonista nelle stesse settimane previste per i ciak.

Tra gli interpreti, come rivelato alcuni giorni fa, ci saranno anche Connie Nielsen con il ruolo di Lucilla che nel primo film è la madre di Lucio, parte affidata a Paul Mescal nel sequel; Joseph Quinn, Barry Keoghan e Denzel Washington.

Il ritorno del gladiatore

La sceneggiatura del sequel è stata firmata da David Scarpa.

Il gladiatore, uscito nel 2000, vedeva Russell Crowe nei panni di un generale romano che viene privato del suo titolo e costretto a combattere come gladiatore dopo aver rifiutato di giurare fedeltà al crudele imperatore Commodo.