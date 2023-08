Il gladiatore 2: Paul Mescal spiega la connessione con il film originale

Paul Mescal si appresta a fare il suo debutto nel mondo dei blockbuster hollywoodiani nei panni del protagonista de Il gladiatore 2, sequel del film del 2000 diretto nuovamente da Ridley Scott e in arrivo nelle sale nel 2024.

L'attore irlandese, che quest'anno ha ricevuto una nomination all'Oscar per Aftersun, sarà il protagonista del nuovo film e in un'intervista concessa a Esquire, Mescal ha parlato del film e ha riflettuto sul suo viaggio verso Hollywood.

Sebbene Mescal non abbia risposto direttamente alle voci secondo cui il suo personaggio Lucius potrebbe essere il figlio illegittimo del Maximus di Russell Crowe, ha sottolineato che il film renderà sicuramente omaggio alla pellicola originale e ha parlato della sua fiducia nel calarsi nel ruolo e nel farlo proprio.

"Non posso entrare nel merito! Non so dirvi quanto sia stressante parlare di quel film in particolare, perché è sicuramente il più grande che ho fatto. Sono molto emozionato, ma è difficile staccarsi un po' dall'eredità del film. Penso che sia scritto molto bene e che renda omaggio al primo film, ma è qualcosa in cui penso di poter entrare e fare mio", ha spiegato.

Mescal ha anche ammesso il suo nervosismo nell'incontrare gli altri membri del cast. In particolare, ha parlato dell'eccitazione e dell'ansia per l'incontro con Pedro Pascal. "Avevo troppa paura di avvicinarmi a lui. È arrivato e sembrava così genuino; non vedo l'ora di passare del tempo con lui", ha dichiarato l'attore.