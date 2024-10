Il Gladiatore 2, Paul Mescal ha baciato Pedro Pascal a sorpresa e a Ridley Scott è piaciuto

Una scena improvvisata tra Paul Mescal e Pedro Pascal sul set de Il Gladiatore 2 è stata apprezzata da Ridley Scott nonostante non fosse stato lui a proporla. La scena in questione riguarda... un bacio dato da Paul Mescal al nemico.

"C'è stato un momento mentre stavo provando la scena di combattimento con Pedro in cui, verso la fine, ho avuto l'idea di baciare Pedro sulla fronte" ha spiegato Mescal a Entertainment Weekly. "L'ho fatto in una delle riprese, e poi ho commentato via radio con Ridley. Gli ho chiesto 'Ridley: bacio sulla fronte, ti è piaciuto? Sì o no? Dall'altra parte ho sentito silenzio per un secondo. Poi ha detto 'Temo che mi sia piaciuto'".

La scena del bacio alla fine non è presente nel montaggio finale de Il Gladiatore 2, ma Paul Mescal, ricordando l'episodio, definisce Ridley Scott "uno degli uomini più divertenti che abbia mai incontrato."

Pedro Pascal vestito da gladiatore

Il vero nemico di Paul Mescal

Parlando della lavorazione del sequel de Il Gladiatore, Paul Mescal ha ammesso che il suo vero nemico non erano gli altri gladiatori, ma la temperatura caliente durante le riprese all'aperto nel Colosseo che lo ha fatto penare non poco.

"Abbiamo girato per circa due o tre giorni, ma il caldo era insopportabile. Il mio sangue irlandese non si sposa con il programma di riprese di Ridley, che preferisce girare nei momenti più caldi della giornata", ha spiegato Mescal. "È stato brutale, il combattimento. Sono cresciuto facendo sport, quindi mi considero piuttosto robusto e felice di mettermi alla prova, ma l'arena era diventata un enorme stufa. Ero al limite del vomito, non ne potevo più. Tra una ripresa e l'altra mi sparavo del ghiaccio dritto sulla schiena."

Le sofferenze di Paul Mescal verranno ricompensate dall'arrivo al cinema dell'atteso sequel. Se il buongiorno si vede dal mattino le prime reazioni entusiastiche a Il Gladiatore 2 fanno ben sperare per il botteghino e anche per la stagione dei premi. L'uscita italiana de Il Gladiatore 2 è fissata per il 14 novembre.