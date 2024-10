Il Gladiatore 3: Ridley Scott svela a che punto è con lo script del possibile sequel

Il Gladiatore 2 non è ancora arrivato nei cinema, tuttavia Ridley Scott ha ammesso che sta già pensando al capitolo 3 della storia.

Il sequel racconterà la storia di Lucio e gli eventi saranno ambientati 19 anni dopo la morte di Massimo, i personaggio interpretato nel film cult da Russell Crowe.

Il lavoro sul terzo capitolo della saga

In un'intervista rilasciata a Total Film, Ridley Scott ha infatti rivelato che sta già scrivendo la sceneggiatura del possibile Il Gladiatore 3.

Il regista ha ammesso: "Ho già otto pagine. Ho l'inizio di una traccia davvero buona". Scott ha aggiunto: "Se ci sarà un Il Gladiatore 3, non penso ritornerete mai nell'arena. Ma io dovevo ritornare nell'arena...".

Scott sembra quindi stia pensando a una possibile ambientazione diversa rispetto ai primi due capitoli. Il filmmaker ha inoltre ricordato come fosse stato difficile convincere i produttori a realizzare la storia di Massimo e del suo tentativo di vendicare la morte della sua famiglia: "Il primo film ha realmente toccato l'immaginazione in un modo che non mi aspettavo. Perché quando hanno sentito che Ridley stava facendo un film epico ambientato a Roma, con spade, lance e sandali... Ci sono state molte risatine. Perché fino a quel momento erano sempre stati davvero in stile Hollywood vecchio stile. E sapevo cosa fare. E da allora io, in modo ironico, ho modernizzato i film in genere Romano-epico. Da allora ci sono stati molti altri tizi in gonnellini di pelle e cose simili".

Cosa racconterà Il Gladiatore 2

Nel sequel diretto da Scott, l'attore Paul Mescal avrà il ruolo di Lucio Vero, il nipote di Commodo, che vive "nel deserto" da 15 anni e la sua ricomparsa susciterà molto scalpore.

Nel cast ci saranno anche Denzel Washington nel ruolo di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante, Joseph Quinn che è il nuovo imperatore, Caracalla, e i ritorni di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.