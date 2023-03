Il Gladiatore 2: Denzel Washington sta per entrare nel cast del sequel

Denzel Washington sembra collaborerà nuovamente con Ridley Scott in occasione del film Il Gladiatore 2.

Le fonti del sito Deadline sostengono infatti che l'attore stia concludendo le trattative con la produzione e sarebbe vicino ad accettare un ruolo nell'atteso sequel.

Ridley Scott sarà il regista del film Il Gladiatore 2, scegliendo come protagonista Paul Mescal e, proprio il coinvolgimento della star di Aftersun, avrebbe permesso di ottenere il via libera all'inizio delle trattative con Denzel Washington.

Il sito sostiene che, dopo aver trovato l'interprete principale, Scott, Brian Robbins (presidente e CEO di Paramount Pictures), e Daria Cercek e Michael Ireland abbianno insistito per provare a coinvolgere una star per un altro dei ruoli principali del film, provando a contattare il due volte premio Oscar. Denzel ha quindi ricevuto la proposta e sarebbe rimasto entusiasta dal ruolo che gli stava venendo proposto e che Scott aveva scritto pensando proprio a lui. L'attore ha successivamente incontrato il regista che gli ha presentato il pitch del sequel, rimanendone conquistato.

Mescal avrà la parte di Lucius, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen), e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), che è stato sconfitto e ucciso da Massimo (Russell Crowe). Per ora la produzione non ha invece svelato i dettagli della parte che dovrebbe essere affidata a Washington, già diretto da Scott in occasione di American Gangster.