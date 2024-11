Il Gladiatore 2, Denzel Washington: "Ho baciato un uomo, ma è stato tagliato. Non erano pronti per questo"

Denzel Washington ha svelato i dettagli del suo bacio gay che non è entrato a far parte del montaggio definitivo del film, da oggi nei cinema italiani.

Il gran giorno è arrivato. Da oggi Il Gladiatore 2 arriva nei cinema italiani permettendo ai fan dell'originale di saggiare con mano le idee di Sir Ridley Scott per l'atteso seguito. E a proposito di idee, la star Denzel Washington ha svelato che un bacio gay che lo vedeva coinvolto è stato tagliato dal montaggio finale perché a suo parere i produttori "non erano pronti" a una scena simile.

In una nuova intervista, all'attore premio Oscar che, ne Il Gladiatore 2 interpreta Macrinus, è stato chiesto quanto gay sia l'impero romano nel film.

"In realtà ho baciato un uomo nel film, ma l'hanno tolto, l'hanno tagliato, penso che si siano impauriti", ha detto Washington a Gayety. "Ho baciato un tizio labbra e immagino che non fossero ancora pronti per quello. L'ho ucciso circa cinque minuti dopo. È Il Gladiatore. È il bacio della morte".

Il "pensionato" Denzel Washington

Denzel Washington in una scena de Il Gladiatore 2

Riunitosi a Ridley Scott a distanza di anni da American Gangster, uscito nel 20027, Denzel Washington ha anticipato che Il Gladiatore 2 sarà uno dei suoi ultimi film visto che guarda già al pensionamento.

Il Gladiatore 2: Ridley Scott svela la differenza principale tra Russell Crowe e Paul Mescal

"Ci sono pochissimi film che mi restano da realizzare che mi interessino. Devo essere ispirato dal regista, e sono stato tremendamente ispirato da Ridley", ha detto l'attore a Empire. "Avevamo fatto un primo ottimo giro con American Gangster, e ora abbiamo fatto il bis."_

Quello scoccato da Denzel Washington non è il solo bacio gay tagliato da Il Gladiatore 2. Anche Paul Mescal ha rivelato che un suo bacio con Pedro Pascal non è riuscito a entrare a far parte del montaggio definitivo. Per approfondire potete leggere la nostra recensione de Il Gladiatore 2, da oggi nei cinema.