Il Gladiatore 2: Barry Keoghan potrebbe far parte del cast del sequel

Barry Keoghan, recentemente nominato agli Oscar, sembra stia per accettare un ruolo nel film Il Gladiatore 2, sequel del cult con star Russell Crowe.

Il progetto sarà diretto e prodotto da Ridley Scott e la sceneggiatura è firmata da David Scarpa.

Il Gladiatore 2 avrà come star Paul Mescal e Barry Keoghan, in caso accettasse l'offerta della produzione, dovrebbe interpretare l'Imperatore Geta.

L'attore, dopo il successo ottenuto con Gli spiriti dell'Isola, sarà protagonista sul grande schermo con Saltburn, diretto da Emerald Fennell, e con il nuovo progetto del regista Trey Edward Shults che lo vede attualmente impegnato sul set accanto a Jenna Ortega e The Weeknd.

Nel team che realizzerà il sequel ci saranno, oltre a Ridley Scott, Janty Yates che si occuperà nuovamente dei costumi, e Arthur Max, production designer anche dell'originale.

Il gladiatore era riuscito a conquistare cinque Oscar, dopo aver ottenuto 12 nomination, e ha incassato oltre 460 milioni di dollari in tutto il mondo.