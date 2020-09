Il giorno sbagliato, il lancio del film con Russell Crowe promette: "Non vi confonderà come Tenet"

Una campagna promozionale azzeccata per Il giorno sbagliato, thriller con Russell Crowe che strizza l'occhio al pubblico promettendolo di non confondergli le idee, chiaro riferimento al cervellotico Tenet.

This weekend see a movie that won't make your head hurt 🤯 Get your #UnhingedMovie tix now https://t.co/yuqLcsJ9d3 pic.twitter.com/yz6flUgmPW — #UnhingedMovie (@unhingedmovie) September 4, 2020

La campagna promozionale de Il giorno sbagliato promette che il film "non farà venire il mal di testa al pubblico". Anche se non viene esplicitato, è chiarissimo il riferimento a Tenet di Christopher Nolan, che continua a far discutere il pubblico per via della complessità della trama.

In una campagna che ha visto la star Russell Crowe qui in veste di un supercattivo, un automobilista iracondo che perseguita la sua vittima dopo un semplice battibecco, adesso i creativi del marketing de Il giorno sbagliato hanno deciso di sfruttare il dibattito sul cervellotico film di Nolan ponendosi agli antipodi con un film che autocelebra con ironia la semplicità della sua trama.

Ecco la sinossi de Il giorno sbagliato: trama di Il giorno sbagliato (2020). Rachel è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase della sua esistenza in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni... mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere.