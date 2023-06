Il giorno sbagliato stasera su Rai 4: trama e cast del thriller con Russell Crowe

Stasera, 2 giugno, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Il giorno sbagliato: il thriller, di produzione statunitense, è stato diretto da Derrick Borte. La sceneggiatura è stata scritta da Carl Ellsworth, la colonna sonora è stata composta da David Buckley. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il giorno sbagliato: Trama

Rachel è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase della sua esistenza in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni... mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere.

Il giorno sbagliato: Curiosità

Il giorno sbagliato è stato distribuito in Italia a partire dall'1 ottobre 2021 grazie a Leone Film Group e 01 Distribution.

È stato il primo film ad essere distribuito su vasta scala negli Stati Uniti dopo la chiusura della maggior parte delle sale a causa della pandemia di COVID-19

Il regista Derrick Borte ha dichiarato che il film è stato ispirato da eventi reali di road rage (rabbia stradale) che ha sperimentato di persona. Questo ha contribuito a rendere il film più realistico e intenso.

Il giorno sbagliato: Interpreti e personaggi

Critica: Il giorno sbagliato è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 48% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 40 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10