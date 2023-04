Il giorno sbagliato, su Netflix in streaming da oggi

Il giorno sbagliato, il thriller del 2020 con protagonista Russell Crowe, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 23 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Rachel è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase della sua esistenza in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni... mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere.

Locandina di Il giorno sbagliato

La pellicola segue le vicende di Rachel, che in ritardo per arrivare al lavoro, commette l'errore di fare la cosa sbagliata al momento sbagliato: suona il clacson dell'automobile nei confronti di un uomo fermo al semaforo. Un gesto innocuo che però scatena una reazione incontrollata nell'uomo al volante, che è in realtà uno psicopatico e, come se non bastasse, da questo istante inizierà a perseguitare Rachel e la sua famiglia.

Il film si concentra su quello che accade in un solo fatidico momento, una situazione che ognuno di noi potrebbe vivere a qualsiasi ora della giornata. L'aspetto particolare è evidenziare come la violenza fisica e psicologica possa celarsi dietro ogni individuo, in un'epoca nella quale nessuno sembra aver la capacità di sopportare il prossimo. Ma quali possano essere le ragioni dietro a questi episodi è la domanda che il cast creativo dell'opera ha posto nella realizzazione della sceneggiatura. Molti individui sono chiamati a rispondere a molti impulsi e non sempre è facile gestirli: tale aspetto lascia emergere i lati e gli istinti più oscuri.