Da Il giorno più bello del mondo a Joker: Leigh Gill, ecco dove lo avete visto

Il giorno più bello del mondo può avere qualcosa in comune con Joker? Sì, nella persona di Leigh Gill. L'attore britannico, infatti, è tornato al cinema il 31 dicembre con il film di Alessandro Siani, ma era già arrivato nelle sale italiane nei primi giorni di ottobre al seguito del Joker di Todd Phillips.

E in effetti è stato lo stesso Alessandro Siani, nell'intervista rilasciata a noi di MoviePlayer.it, a ringraziare pubblicamente Leigh Gill per essere saltato dal set del suo film (qui la nostra recensione de Il giorno più bello del mondo) a quello di Joker, visto che le riprese si sono rivelate più lunghe del previsto.

Leigh Gill, per capirci, è colui che ne Il giorno più bello del mondo interpreta il viallin, lo scienziato malvagio Orazio Bollè a cui si contrappone l'eroico Arturo Meraviglia di Alessandro Siani.

Ruolo completamente diverso da quello che, invece, ha interpretato in Joker, dove è Gary, il collega nano di Arthur Fleck, proprio colui che viene risparmiato dalla follia omicida del Joker, interpretato da Joaquin Phoenix, nell'appartamento che divide con la madre. E proprio a proposito della diversità tra i due ruoli, Leigh Gill ha dichiarato ai microfoni di Cinematographe: "È stato interessante! È sempre un bene recitare in ruoli diversi. Joker è un film più pesante, drammatico e lì interpreto un tizio gentile; questa è una commedia, ma interpreto un cattivo, quindi... è stato un salto interessante tra questi due personaggi così diversi".

E non solo Joker o Il giorno più bello del mondo: frugando nella filmografia di Leigh Gill si scopre che ha recitato anche in Animali fantastici e dove trovarli, non accreditato nel ruolo di Red, e nella serie dei record Il trono di spade, dove è Bobono, uno degli attori della compagnia di Braavos, scelto per la parte di Tyrion Lannister.