Spider-Man, dopo il disastro Kraven: Sony sta seriamente pensando di vendere i diritti alla Marvel?

Spider-Man, probabilmente il personaggio più iconico e riconoscibile della Marvel Comics, è stato off-limits per i Marvel Studios per molti anni, fino a quando non è stato raggiunto un accordo senza precedenti con la Sony Pictures.

Questo accordo ha permesso a entrambi gli studios di condividere il l'arrampicamuri all'interno del MCU, a partire da Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming del 2017.

Come parte dell'accordo, Kevin Feige e l'ex capo della Sony Pictures Amy Pascal hanno prodotto i film con Tom Holland per la Sony Pictures e, sebbene la cosa abbia funzionato molto bene per entrambe le parti, ha tenuto lontano il Peter Parker di Holland da tutti i progetti della Sony che non fanno ufficialmente parte del MCU.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Recentemente sarebbe emerso che la partnership "non ha mai precluso alla Sony la possibilità di utilizzare Spider-Man in film che non portassero il suo nome", ma c'era "la sensazione all'interno dello studio che il pubblico non avrebbe accettato che lo Spidey di Holland spuntasse all'improvviso in un film live-action che non facesse parte del MCU".

Sony si sbarazzerà di Spider-Man?

Quasi sicuramente ci sono alcuni aspetti dell'accordo che non sono stati resi noti, ma una cosa è certa: il tentativo dello studio di sviluppare una serie di spin-off sui villain del personaggio senza il suo protagonista non ha dato i suoi frutti.

Sebbene la trilogia di Venom abbia avuto successo (The Last Dance è stato il film che ha incassato meno di tutti e tre, ma ha comunque ottenuto un buon risultato), Morbius e Madame Web sono stati dei flop e sembra che anche Kraven Il Cacciatore sia destinato a fare la stessa fine (su queste pagine trovate la recensione di Kraven).

Kraven - Il cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena

Nonostante un report sostenga che Kraven sarà l'ultimo film di questo universo narrativo, Deadline ritiene che lo studio abbia in realtà intenzione di andare avanti dopo un "reset". Tuttavia, potrebbe prendere in considerazione l'idea di adottare una misura drastica dopo l'ultima delusione al botteghino.

Secondo lo scooper MTTSH, la Sony starebbe "seriamente considerando" di rivendere l'IP di Spider-Man ai Marvel Studios. Cosa significherebbe per il personaggio? In pratica, permetterebbe alla Marvel di includere Spider-Man in qualsiasi progetto futuro e di sviluppare film di Spidey in solitaria con tutti i nemici dell'eroe senza alcun coinvolgimento da parte della Sony Pictures.

Spider-Man è da sempre uno dei personaggio di punta tra quelli di proprietà della Sony, quindi sembra alquanto improbabile che se ne sbarazzerà per riconsegnarlo ai Marvel Studios; potrebbe invece procedere con un nuovo reboot e ricostruire un proprio universo narrativo, stavolta più coerente.