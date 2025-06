Il Diavolo Veste Prada 2: iniziata la produzione del sequel, un nuovo arrivo nel cast

20th Century Studios ha annunciato ufficialmente l'inizio della produzione del film Il Diavolo Veste Prada 2. Lo studio ha infatti condiviso sui social un breve video in cui si sentono alcune delle battute più memorabili del primo capitolo della storia e appaiono due 'diaboliche' scarpe.

I protagonisti del sequel

Disney ha confermato il ritorno nel cast del sequel di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Tra gli interpreti del nuovo capitolo della storia iniziata con Il diavolo veste Prada ci sarà inoltre Kenneth Branagh, a cui è stato affidato il ruolo del marito di Miranda Priestly.

Nel primo film Miranda ammetteva ad Andrea che il suo matrimonio stava affrontando numerosi problemi e non resta quindi che attendere per conoscere il nuovo personaggio e scoprire le dinamiche esistenti tra i protagonisti al loro ritorno sul grande schermo.

L'atteso film arriverà nelle sale di tutto il mondo nel mese di maggio 2026 e bisognerà quindi attendere prima di scoprire qualche dettaglio sulla trama o ulteriori anticipazioni sugli attori coinvolti.

Ecco il video pubblicato sui social:

I primi dettagli del film Il Diavolo Veste Prada 2

Le prime indiscrezioni sostengono che nel nuovo film si vedrà Miranda, interpretata dal premio Oscar Meryl Streep, impegnata ad affrontare la crisi della carta stampata. Attualmente, tuttavia, non è stato svelato in che modo la strada di Andy Sachs (Hathaway) la riporterà ad avere a che fare con Miranda o la sua ex collega Emily (Blunt) dopo che la storia si era interrotta con la sua scelta di smettere di lavorare per la prestigiosa rivista di moda.

La sceneggiatura del sequel è firmata da Aline Bros McKenna e tra i ritorni ci sono anche quello del regista David Frankel e della produttrice Wendy Finerman.